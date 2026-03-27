Rubio desmiente a Zelenski y reitera que el fin de la guerra pasa por que Ucrania y Rusia hagan concesiones

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha desmentido este viernes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que Washington ha condicionado las garantías de seguridad a la renuncia del Donbás, y ha reiterado que el fin de la guerra pasa por que tanto Moscú como Kiev hagan concesiones.

Rubio ha asegurado que "es mentira" que Estados Unidos haya hablando con Zelenski en esos términos. "Es una pena que lo dijera, porque sabe que no es cierto", ha lamentado en declaraciones a los medios antes de tomar un avión en París, donde ha participado en una reunión del G7, rumbo a Estados Unidos.

"Las garantías de seguridad no entrarán en vigor hasta que la guerra haya terminado (...) Lo que se le dijo muy claramente, y debería haberlo entendido, es que las garantías de seguridad solo llegan una vez que la guerra haya terminado, pero eso no estaba condicionado a que cediera territorio", ha dicho Rubio.

"No sé por qué dice estas cosas. Simplemente no son ciertas. Le hemos dicho a la parte ucraniana en qué insisten los rusos. No estamos abogando por ello. Se lo hemos explicado. La decisión es suya. Nunca les hemos dicho que lo acepten o lo rechacen", ha señalado Rubio, visiblemente contrariado.

"La decisión, en última instancia, depende de Ucrania. Si no quieren tomar ciertas decisiones o hacer ciertas concesiones, entonces la guerra seguirá. Lo mismo ocurre con la parte rusa. Si no quieren hacer ciertas concesiones a la parte ucraniana, la guerra seguirá", ha advertido Rubio.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense también ha descartado que Washington tenga previsto desviar una parte de sus capacidades y armamento que destina a Ucrania para cubrir posibles necesidades en Oriente Próximo, tal y como han publicado algunos medios de comunicación en los últimos días.

"Aún no se ha desviado nada, aunque podría, francamente (...) Son nuestras armas", ha dicho Rubio, quien ha remarcado que en caso de que Estados Unidos tenga la "necesidad militar" de reponer sus existencias o "cumplir con alguna misión de interés nacional", siempre tendrán preferencia en lo que respecta a sus armas.

"Creo que eso es así para todos los países del mundo, a menos que sean un país que no quiera sobrevivir (...) Si necesitamos algo para Estados Unidos, y es estadounidense, lo vamos a reservar primero para Estados Unidos", ha zanjado.