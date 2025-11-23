Rubio destaca que la reunión de Ginebra sobre Ucrania ha sido "la más prodictiva hasta ahora"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que la reunión mantenida este domingo en Ginebra con representantes ucranianos para abordar el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido "la más productiva hasta ahora".

"Hemos mantenido la que probablemente haya sido la reunión más productiva y significativa hasta ahora de todo el proceso", ha declarado Rubio en rueda de prensa desde Ginebra acompañado por el jefe negociador ucraniano, Andrei Yermak.

Las delegaciones tienen ya un "producto" construido a partir de "unos cimientos aportados" por todas las partes implicadas. Sobre esa base han conseguido "un buen avance".

La misión estadounidense estaría abordando "algunas sugerencias que nos han trasladado" para hacer algunos "cambios" y ajustes para acercar el resultado a un texto con el que puedan estar cómodos tanto Ucrania como Rusia, ha apuntado Rubio.

El representante estadounidense ha destacado que también están teniendo en cuenta la postura rusa a pesar de que no esté presente una delegación en Ginebra, pero ha subrayado que tienen "una visión bastante clara" de lo que es importante para Moscú.

"Pienso que lo importante es que ha sido una reunión muy, muy significativa e incluso diría que ha sido la mejor reunión y el mejor día que hemos tenido hasta ahora en todo este proceso, desde la primera vez que llegamos al cargo, en enero", ha señalado. Sin embargo, "aún hay trabajo por hacer", ha advertido.

Rubio ha rechazado responder a preguntas y ha emplazado a la prensa a una nueva comparecencia que tendrá lugar en una o dos horas para dar más detalles sobre la sesión. "Volvamos al trabajo", ha remachado.

Yermak, por su parte, ha coincidido en que la reunión ha sido "muy productiva" y ha destacado que se está avanzando hacia "una paz justa y duradera". Además ha expresado su agradecimiento a Estados Unidos y ha trasladado su agradecimiento personal a Trump.

El objetivo, ha explicado, es lograr con el trabajo de hoy y los próximos días una propuesta conjunta de Estados Unidos y los aliados europeos. Yermak se ha remitido también a una segunda reunión prevista para este mismo domingo para seguir trabajando en una propuesta conjunta.

Rubio y los representantes de Ucrania y sus aliados europeos se encuentra en Ginebra para negociar sobre la base del plan de paz de 28 puntos entregado por Trump a Kiev. El nuevo plan de paz de Estados Unidos para Ucrania incluye la cesión de territorio a Rusia y un compromiso de reducción de las fuerzas militares ucranianas. Tanto Ucrania como sus aliados han expresado ya sus reservas a esta iniciativa.