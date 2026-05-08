Rubio y Meloni se reúnen en Roma en medio de las críticas de Trump a la primera ministra italiana

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Europa Press/Contacto/STEFANO CAROFEI/ipa-agency.n

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha recibido este viernes en Roma al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en la víspera visitó al Papa León XIV en el Vaticano, en medio de los ataques del presidente Donald Trump a ambos dirigentes por su postura en contra de la guerra de Irán.

Meloni ha destacado el "amplio y constructivo intercambio" que ha mantenido con Rubio, que posteriormente, desde la Embajada de Estados Unidos en Roma, ha declarado ante los medios que no entiende por qué Washington no consigue un apoyo más firme de sus aliados en la guerra de Irán, instándolos a adoptar "algo más que simples declaraciones contundentes".

Ese "constructivo intercambio" al que ha hecho mención la primera ministra ha incluido "numerosas cuestiones, desde las relaciones bilaterales entre Italia y Estados Unidos hasta las principales cuestiones internacionales", entre ellas, la crisis en Oriente Próximo, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, la estabilización de Libia y el proceso de paz en Líbano y en Ucrania.

"Un diálogo franco, entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales pero que ambos saben lo valiosa que es la unidad de Occidente", ha remarcado Meloni en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, Rubio ha sido más escueto y se ha limitado a señalar también en redes sociales que ha sido una "gran reunión" para "reforzar la duradera asociación estratégica entre Estado Unidos e Italia".

La visita de Rubio llega en un momento en el que Trump ha mostrado en reiteradas ocasiones su descontento con Meloni, quien había servido como una suerte de enlace entre Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, ante la evidente falta de afinidad política entre muchos de ellos con el jefe de la Casa Blanca.

Sin embargo, esas buenas relaciones no pasan por su mejor momento, después de que Trump atacara a Meloni por su negativa a ceder territorio italiano para que Estados Unidos lanzara sus ataques contra Irán. "Pensé que tenía coraje, me equivoqué", llegó a declarar el presidente estadounidense, que también vio como la primera ministra italiana salía en defensa del Papa ante los improperios de este.