Rubio reclama a su homólogo mexicano "medidas decisivas" para dasarmar a los cárteles

Marco Rubio y Roberto Velasco - SECRETARIO DE EXTERIORES DE MÉXICO EN X

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recibido este miércoles en Washington a su homólogo mexicano, Roberto Velasco, a quien ha reclamado "medidas decisivas" contra los cárteles en un encuentro en el que han abordado los "avances" de su cooperación en materia de seguridad.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha hecho un llamamiento a "tomar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, desmantelar las organizaciones terroristas y los cárteles extranjeros y privarlos de armas", ha indicado en un breve comunicado su portavoz, Tommy Pigott.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, por su parte, ha vuelto a condicionar el trabajo conjunto con Estados Unidos al "respeto a la soberanía y a la integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación".

Velasco ha destacado que la cooperación entre los dos países contra el narcotráfico y las bandas criminales transnacionales "ha dado los mayores resultados en la región" en una reunión en la que también han dado espacio al intercambio sobre "el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos".

Este encuentro se produce un día después de que las autoridades estadounidenses hayan completado el traslado al país vecino de diez nacionales mexicanos, nueve hombres y una mujer, prófugos de la justicia y sobre los que pesan acusaciones de secuestro, tráfico de drogas y de armas y vínculos con cárteles.