Rubio ve "difíciles" las negociaciones con Irán pero espera que un acuerdo "aborde todas las preocupaciones"

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido este lunes que las negociaciones con Irán se presentan "difíciles" pero ha recalcado que la parte estadounidense tiene "esperanza" en que se logre un pacto que "aborde todas las preocupaciones" de Washington.

"Veremos qué sucede. Tenemos la esperanza de que haya un acuerdo. El presidente siempre prefiere resultados pacíficos y negociados y ha demostrado su disposición a hablar y reunirse con cualquiera", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa desde Budapest, tras reunirse con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Tras recalcar que la República Islámica está gobernada en última instancia por "clérigos chiíes radicales" que "toman decisiones teológicas, no geopolíticas", por lo que siempre ha resultado difícil para "cualquiera" cerrar acuerdos "reales" con Teherán, Rubio ha insistido en que "existe una oportunidad" para alcanzar "diplomáticamente" un acuerdo que "aborde las cuestiones que preocupan" a Estados Unidos.

"Estaríamos muy abiertos y dispuestos a ello. Pero tampoco quiero exagerarlo. Va a ser difícil", ha señalado, sin querer detallar si Washington negociará solo la cuestión nuclear o insistirá en meter en el pacto asuntos como el programa balístico iraní.

Estados Unidos e Irán mantuvieron una primera ronda de contactos en Omán a principios de mes, una iniciativa que sirvió para rebajar las tensiones tras semanas de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a la República Islámica, y para entablar un canal de diálogo, con el acuerdo de mantener más conversaciones futuras. Las siguientes negociaciones sin embargo no se han concretado desde entonces.