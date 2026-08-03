Rumanía detona "con éxito" una carga para aumentar el flujo de agua hacia la central de Cernavoda

Bajos niveles de agua en el río Danubio en Rumanía - MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que ha llevado a cabo "con éxito" una detonación controlada de una carga explosiva para aumentar el flujo de agua hacia la central hidroeléctrica de Cernavoda en el marco de la extrema sequía en el país, que ha obligado a las autoridades a declarar el estado de alerta.

"Buzos de combate especialistas en desactivación de explosivos (EOD) y especialistas de la 10ª Brigada de Ingenieros han llevado a cabo con éxito la detonación controlada de una carga explosiva de gran potencia para aumentar el caudal del brazo del Viejo Danubio, con el fin de abastecer de agua a la central eléctrica de Cernavoda", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Las operaciones de la voladura controlada en el río Bala se han llevado a cabo con 180 kilogramos de explosivos. El domingo, el Ejército informó de que se realizaron varias detonaciones en la zona, si bien la roca no logró desprenderse con éxito.

"Realizamos una primera explosión en la superficie para ver cómo reaccionaría la roca y luego ideamos la segunda explosión. Nuestra intención era desprender la roca. Esto no sucedió", lamentó el subjefe del Estado Mayor Naval, Marcel Neculae.

El objetivo con las detonaciones es cambiar el curso del río después de que el Instituto Nacional de Hidrología y Gestión del Agua (INHGA) alertara de que el caudal disminuirá en los próximos días hasta los 1.450 metros cúbicos por segundo, un nivel similar al mínimo histórico registrado en 1985. El nivel está por debajo del promedio en julio, de 4.700 metros cúbicos por segundo, y agosto, de 3.900 metros cúbicos por segundo.

El río Danubio también ha alcanzado niveles alarmantemente bajos en los países vecinos, Hungría y Serbia. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, confirmó que la central nuclear de Paks se apagaría a última hora del domingo, siendo la primera suspensión total en los 44 años de funcionamiento de este pilar del sistema energético del país.

El primer ministro interino, Ilie Bolojan, declaró el viernes el estado de alerta nacional durante todo el mes de agosto, advirtiendo de que el país podría perder aproximadamente el 20% de la producción energética nacional debido a la sequía y la extrema ola de calor.

Bolojan --que instó a los ciudadanos y a las empresas públicas a hacer "reducciones voluntarias" de consumo eléctrico-- explicó que debido a la falta de agua las centrales eléctricas solo producen alrededor de 1.000 megavatios por día en comparación con un consumo normal de 7.000 megavatios.