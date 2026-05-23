Rusia achaca al ataque a Irán y a la "agenda destructiva" de la UE el fracaso de las negociaciones del TNP

Conversaciones sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en Nueva York - Europa Press/Contacto/Bianca Otero

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha señalado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la "agenda destructiva" de la UE como principal motivo del fracaso de la última conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

"El obstáculo más serio para lograr los objetivos de la conferencia fue la agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán bajo el pretexto inventado de 'proteger' el régimen de no proliferación nuclear", ha planteado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado en referencia a la ofensiva "no provocada, injustificada e ilegal" contra Irán.

Considera además que las delegaciones del "occidente colectivo" presentes en las sesiones de Nueva York "tenían sus propios objetivos políticos ajenos al TNP", lo que derivó en una "atmósfera desfavorable". "Hicieron todo lo posible para dificultar un diálogo productivo, con uan agenda destructiva centrada en criticar a Rusia, China, Irán y Corea del Norte", ha señalado Moscú.

Como ejemplo, asegura que los países europeos y de la OTAN justificaron las pruebas nucleares que hacían para "reforzar el régimen de no proliferación.

La conferencia terminó el pasado viernes tras cuatro semanas de contactos en la sede de la ONU en Nueva York y se espera que la próxima conferencia de revisión se realice en 2031.

El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su "decepción ante la incapacidad" de la conferencia "para alcanzar un consenso sobre un resultado sustantivo y aprovechar esta oportunidad crucial para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro".

"Un mundo libre de armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de desarme de las Naciones Unidas, y un objetivo al que el Secretario General mantiene su firme compromiso. El Tratado es la piedra angular del régimen mundial de desarme y no proliferación nuclear, y un elemento esencial para promover los usos pacíficos de la energía nuclear", ha añadido.

Estados Unidos busca garantías permanentes desde hace años de que Irán no va a fabricar una bomba atómica mientras Teherán ha insistido en innumerables ocasiones que su programa tiene carácter exclusivamente civil y pacífico, dentro de los límites fijados en el TNP.