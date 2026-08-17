Rusia acusa a Occidente de un plan para vincular a Moscú con suministro de armas en Venezuela, Colombia y México

Fuerzas de asalto rusas en Zaporiyia, región ucraniana ocupada por Rusia en el contexto de la guerra. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) ha alertado este lunes de un plan supuestamente orquestado por un país occidental junto con Ucrania, sin detallar concretamente qué actor, para vincular a Moscú con el suministro ilícito de armas en países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y México.

"Según la información recibida por el SVR, un servicio de Inteligencia de un país occidental, en coordinación con sus aliados ucranianos, pretende escenificar otro espectáculo antirruso", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que tacha el supuesto plan de "un drama de narcotráfico de tercera categoría".

"El plan consiste en acusar a Rusia de suministrar ilegalmente armas a cárteles de la droga y otros grupos delictivos organizados en Venezuela, Colombia y México", ha indicado, para añadir que con este fin se están introduciendo en estos países armas de fabricación rusa "capturadas por el enemigo durante la operación militar especial", en referencia a la invasión de Ucrania.

También se incluyen "materiales de audio y vídeo manipulados que servirían como supuestas pruebas de que ciudadanos rusos estarían suministrando armas a destinatarios latinoamericanos a través de intermediarios".

Según Rusia, se busca que las falsas pruebas se complementen con "documentos falsificados" para vincular a miembros de las Fuerzas Armadas rusas con el plan para infiltrar armas en estos países latinoamericanos.

"Los responsables de la operación esperan ingenuamente que esto deteriore las relaciones constructivas de Rusia con los países de la región y presione a los gobiernos latinoamericanos para que apoyen la línea antirrusa de Occidente", ha denunciado Moscú, quien atribuye este supuesto plan a "rusófobos" que, a su juicio, evidencian "su absoluta falta de escrúpulos morales y su dependencia del mismo manual obsoleto de siempre".