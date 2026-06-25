Rusia acusa a Reino Unido de "piratería" tras confiscar días atrás un petrolero de su supuesta 'flota fantasma'

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, conversa con Igor Sechin, jefe de Rosneft. - Europa Press/Contacto/Yuri Gonchar

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha acusado este jueves al Gobierno de Reino Unido de cometer "piratería", después de que hace unos días el petrolero de carga 'Smyrtos', perteneciente a supuesta 'flota fantasma' con la que Rusia trata de evadir las sanciones por la guerra de Ucrania, fuera interceptado en el Canal de la Mancha.

"Probablemente se trate de un intento de expropiación, venta o piratería", ha denunciado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, el mismo día en el que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado de la detención este martes de otro buque de esta 'flota fantasma' frente a las costas de Sicilia.

Peskov ha adelantado que las autoridades rusas estudiarán y emprenderán todas las medidas legales oportunas tanto contra quienes han confiscado el buque como contra aquellos que comercialicen y compren el petróleo que cargaba. Así, el portavoz ha ironizado con que se trata de una práctica habitual británica a lo largo de su historia.

El 14 de junio, la Marina Real británica interceptó el buque de carga 'Smytros' cuando intentaba cruzar el Canal de la Mancha. Si bien este tipo de operaciones contra la llamada 'flota fantasma' de Rusia suelen ser habituales en aguas, por ejemplo, del Báltico, es la primera vez que Reino Unido lidera un operativo así.

En las últimas horas, Francia ha informado de que el martes interceptó el petrolero 'Deliver', con bandera de Camerún y que había zarpado desde la localidad rusa de Primorsk, a orillas del mar Báltico. Según París, existe la sospecha de que viajara con insignia falsa.