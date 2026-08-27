Rusia acusa a Ucrania de un ataque contra un almacén de combustible nuclear usado en la central de Zaporiyia

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia (archivo) - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gestora de la central nuclear de Zaporiyia, en manos de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha acusado este jueves a las fuerzas ucranianas de lanzar un ataque con drones contra un almacén de combustible nuclear usado en las instalaciones, un suceso que se ha saldado sin víctimas y "sin daños significativos".

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue perpetrado el miércoles y ha agregado que "no se han registrado impactos ambientales" a causa del suceso, sobre el que Kiev no se ha pronunciado. "Los niveles de radiación en la central y en sus alrededores están dentro de los límites normales", ha agregado.

"Cabe destacar que un ataque a una instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado es una acción extremadamente peligrosa e inaceptable, cuyas consecuencias, de dañarse la infraestructura de combustible nuclear gastado, podrían ser graves", ha explicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "cualquier impacto en los sistemas y estructuras que garantizan el almacenamiento seguro del combustible nuclear gastado representa una amenaza potencial para la seguridad nuclear y radiológica", al tiempo que ha resaltado que su personal "está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro de la planta".

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra la central nuclear de Zaporiyia --la más grande de Europa-- y sus alrededores y han alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes. Por su parte, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha pedido evitar estos ataques debido a los riesgos asociados.