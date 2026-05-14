Rusia acusa a Ucrania de estar detrás del "asesinato" del jefe de un batallón prorruso en el Donbás

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este jueves al servicio de Inteligencia de Ucrania de estar detrás del "asesinato" del jefe del batallón prorruso desplegado en la región ucraniana del Donbás y conocido como Arbat, Armen Sarkisián, en el marco de un atentado con bomba que tuvo lugar a principios de febrero de 2025 en Moscú, la capital rusa.

El Comité de Investigación de Rusia ha indicado tras una serie de investigaciones que "personas no identificadas de entre los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) desarrollaron un plan para cometer un acto terrorista en el territorio de Moscú".

Así, ha matizado que el objetivo del atentado fue Sarkisián, quien "se opuso al golpe de Estado en Ucrania que tuvo lugar en febrero de 2014", recoge el texto, que hace referencia a las fuertes protestas registradas entonces en el país y conocidas como Euromaidán, unas protestas europeístas que llevaron a la caída de Viktor Yanukovich como presidente de Ucrania por haber reforzado los lazos con Rusia.

En este sentido, ha señalado que para "cometer dicho delito, se formó un grupo que incluía a varias personas que vigilaron a la víctima, estudiaron sus rutas e itinerarios y su seguridad". Además, también realizaron vídeos de la misma, según informaciones recogidas por agencias de noticias rusas.

Uno de los sospechosos se habría encargado del transporte y almacenamiento del artefacto explosivo improvisado utilizado en el ataque, el cual fue activado de forma remota tras recibir confirmación de que la víctima se encontraba cerca.

"Como resultado de la detonación, Armen Sarkisián y el autor del crimen, Paruir Matevosian, murieron en el acto. Dos víctimas sufrieron daños graves, y otra sufrió daños moderados", ha afirmado el Comité de Investigación.