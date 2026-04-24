Rusia acusa a Ucrania y Europa de no estar implicados en la resolución pacífica del conflicto

Archivo - El embajador en Misión Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, ofrece una entrevista. - Europa Press/Contacto/Pavel Seleznev - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han criticado este viernes a Ucrania y Europa por, según su punto de vista, no estar implicados en la resolución del conflicto en Ucrania, tras la guerra a gran escala lanzada por Moscú en febrero de 2022, asegurando que no maneja "condiciones reales" que permitan el final de la guerra.

"Desde el punto de vista de Rusia, la ventana de oportunidad implica enfoques y condiciones reales en las que el conflicto pueda terminarse mediante medios políticos y diplomáticos", ha indicado el embajador en Misión Especial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Rodion Miroshnik, en una rueda de prensa recogida por la agencia estatal de noticias TASS.

Según ha señalado el diplomático ruso, Moscú no percibe pasos "ni por parte de Ucrania ni de Europa" para la paz, incidiendo en que, en particular, los dirigentes europeos "no han hecho ni una sola propuesta para una resolución pacífica del conflicto".

Del mismo modo, ha denunciado que los aliados occidentales de Ucrania sigan anunciando "enormes sumas para apoyar a Kiev y continuar el derramamiento de sangre", aunque ha recalcado que la cuestión energética y el alza de los precios va a generar un dilema entre estas naciones.

Según ha dicho, tendrán que elegir qué prioridad seleccionan, si "apoyar a sus propios países, pagar altos precios por los recursos energéticos para sí mismos o continuar financiando al régimen de Kiev y el derramamiento de sangre".

AUMENTAR LA PRESIÓN MILITAR

Miroshnik ha justificado así el recrudecimiento de los ataques rusos contra el país vecino, señalando que en este contexto de guerra Rusia "tomará medidas máximas para proteger a su población civil y evitar que Kiev cometa crímenes de guerra".

"No vemos otros medios de presión por este lado: solo la presión militar hasta que exista una voluntad consciente de sentarse a la mesa de negociaciones y acordar un posible fin del conflicto y la eliminación de las amenazas provenientes de Ucrania que actualmente existen contra Rusia", ha recalcado el embajador en Misión Especial de Rusia.

Estas palabras llegan después de que la Unión Europea haya superado el veto de Hungría a todo acercamiento a Ucrania, tras la derrota electoral de Viktor Orbán y los 27 desbloquearan este miércoles el préstamo europeo de 90.000 millones de euros para mantener a flote a Ucrania en el campo de batalla, al tiempo que dieron luz verde a la adopción del vigésimo paquete de sanciones a Rusia.

Siguiendo este impulso, los líderes de la UE han apuntado en el marco de su cumbre informal celebrada en Chipre a discutir la apertura formal de los primeros capítulos de negociación con Ucrania para su adhesión al club comunitario, tras incidir en que es momento de "mirar adelante y preparar el próximo paso" de Kiev en su senda al bloque.