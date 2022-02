Rusia advierte a los ciudadanos de que hará "lo necesario" para mantener el orden en caso de protestas

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Rusia ha avisado este jueves a los ciudadanos de que las autoridades tomarán "todas las medidas necesarias" para mantener la ley y el orden en caso de que se produzcan protestas por la invasión a Ucrania.

En este sentido, ha advertido de que la Policía detendrá a todos los participantes en acciones no autorizadas si se llevan a cabo acciones "provocativas o agresivas" contra los agentes.

"Cualquier acto de provocación, agresión contra agentes o incumplimiento de sus requisitos legales será reprimido de inmediato", ha indicado la oficina de prensa del Ministerio del Interior, que ha agregado que las personas que lleven a cabo acciones de ese tipo también serán "responsabilizadas".

Por ello, y ante las informaciones que apuntan a convocatorias para celebrar "eventos públicos" ante los últimos acontecimientos, ha instado a los ciudadanos "a mantener la calma y abstenerse de participar en acciones descoordinadas". "No ceda ante los llamamientos a acciones ilegales, advierta a sus familiares y amigos menores de edad contra la participación en eventos no autorizados", ha aseverado, pidiendo a los rusos ser "razonables" y "no poner en peligro su seguridad".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido al apoyo popular a la invasión de Ucrania y ha hecho hincapié en que la situación obedece "a los intereses nacionales" y "el futuro" de Rusia, está "dictada por la preocupación", por lo que ha señalado que "espera" un "alto nivel de apoyo" de los ciudadanos, basado en que el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk ha obtenido un alto nivel de apoyo.

"Sabemos que una sólida mayoría de la población apoyó la decisión del presidente de reconocer las dos repúblicas. Por lo tanto, podemos suponer que el nivel de apoyo (a las operaciones en Ucrania) no será menor", ha dicho.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado en la madrugada de este jueves una "operación militar" en el este de Ucrania, días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En respuesta, Ucrania ha dicho que rompe relaciones con Moscú.