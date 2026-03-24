Rusia afea al OIEA su "muy inadecuada" respuesta a la denuncia iraní al ataque a la central nuclear de Bushehr

Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado este martes como "muy inadecuada" la reacción del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a la denuncia iraní por el ataque estadounidense de hace una semana contra la central nuclear de Bushehr, de capital ruso.

Lavrov ha denunciado la legitimidad que parece haberse concedido a los ataques estadounidenses contra infraestructura civil, incluidas instalaciones nucleares. En ese sentido, ha afeado al OIEA no estar reaccionando como correspondería.

"La dirección del OIEA está reaccionando de forma muy inadecuada antes las amenazas directas a la seguridad nuclear que se está generando como consecuencia de la agresión desatada por Estados Unidos e Israel", ha apuntado en un foro en Moscú.

Asimismo, ha subrayado que esta "dura agresión militar" lanzada por Estados Unidos e Israel está poniendo en riesgo tanto la seguridad energética global como todo el comercio, el transporte y las comunicaciones a nivel internacional, según recoge la agencia estatal de noticias TASS.

Lavrov ha reiterado la postura de Rusia de entablar negociaciones cuanto antes y "equilibrar intereses" en beneficio de la región y del resto de actores internacionales y ha añadido que, en ese sentido, continuarán dialogando con Irán, así como con el resto de sus socios en el Golfo.

El pasado 17 de marzo, Irán hizo saber al OIEA de la caída de un proyectil en los alrededores de la central nuclear de Bushehr, operada por la estatal rusa Rosatom, que cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno.