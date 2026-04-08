Rusia afirma que el alto el fuego en Irán es prueba de la "aplastante derrota" de "un ataque no provocado"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Karpukhin

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han resaltado este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán demuestra la "aplastante derrota" de la política de "lanzar un ataque agresivo y no provocado", en una nueva crítica a la ofensiva sorpresa desatada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático, en pleno proceso de negociaciones entre Teherán y Washington para lograr un nuevo acuerdo nuclear.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha subrayado en una entrevista a medios rusos que "la postura de un ataque unilateral, agresivo y no provocado" ha sufrido "una aplastante derrota" y ha recordado que Moscú ha reclamado "desde el inicio" un "fin inmediato de la agresión" contra Irán, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Así, ha reiterado que Rusia ha defendido en todo momento que "no hay una solución militar a esta situación" y que "para establecer el orden en la región es necesario iniciar inmediatamente un proceso político y diplomático, no una operación disfrazada, fundamentado en unas negociaciones con un respeto real a las posiciones (de los respectivos implicados)".

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.