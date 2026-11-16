Rusia afirma que las declaraciones de la UE "sugieren una reticencia a contribuir" a la paz en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han señalado este lunes que las recientes declaraciones de la Unión Europea (UE) sobre las conversaciones en torno a Ucrania "sugieren una reticencia a contribuir al proceso de paz", si bien ha incidido en que Moscú espera "entender de boca de los europeos cómo su posición puede ayudar" en estos esfuerzos.

"Hemos escuchado declaraciones tanto de (la presidenta de la Comisión Europea, Ursula) Von der Leyen como de sus colegas en Bruselas afirmando que se mantendrá el apoyo incondicional a Ucrania", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha resaltado que el bloque ya ha adelantado que "mantendrá la línea de aumentar la presión sobre Rusia para obligarla a participar en el proceso de paz".

"Estos planteamientos sugieren una reticencia a contribuir al proceso de paz", ha argumentado, antes de resaltar que Rusia "ha dicho en repetidas ocasiones que sería bueno entender de boca de los europeos cómo su posición puede ayudar al proceso de paz". "Hasta ahora, las negociaciones han sido coordinadas en formato trilateral", ha recordado, en referencia a los contactos entre Moscú, Washington y Kiev.

Así, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha recalcado que "quizá sea posible aclarar la postura de los europeos y alcanzar algunas conclusiones sobre la conveniencia de su participación en el proceso de negociación en esta etapa", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov ha hecho hincapié en que Rusia "no quiere una tregua temporal, si no una paz que dure muchos años y siglos". "Por eso continúa la operación militar especial --nombre con el que Moscú se refiere a la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden de Putin--, siendo la vía de las negociaciones la que debería llevarnos hacia la paz", ha destacado.

Por otra parte, ha incidido en que Moscú no permitirá que Ucrania "dé ningún paso que le permita sanar sus heridas" a través de una tregua, al tiempo que ha aseverado que el proceso de paz "requiere tiempo, es complejo y cuenta con un enorme número de detalles", por lo que no hay que esperar resultados rápidos. "La importancia de cada uno (de estos detalles) es difícil de sobrestimar. El trabajo continúa", ha zanjado.

Las palabras de Peskov han llegado después de que Von der Leyen reafirmara el domingo que Europa participará "activamente" en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia a través del formato 'E5 + UE' --integrado por representantes de las instituciones comunitarias junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia--, asegurando que mientras tanto mantendrán el "máximo apoyo" a Kiev y la "máxima presión" sobre Moscú.

Los líderes de los Veintisiete acordaron el viernes en la cumbre de Dublín la creación de este equipo negociador europeo ante la falta de consenso para designar un único interlocutor, ampliando así el anterior formato 'E3' (Alemania, Francia y Reino Unido) con la incorporación de Italia y Polonia, además de enviados de la Comisión y del Consejo Europeo.

Por su parte, los emisarios especiales de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, aseguraron tras sus últimos contactos en Moscú y Dublín que Washington trabaja para integrar directamente a los socios europeos en la próxima ronda de negociaciones trilaterales, si bien el Ministerio de Exteriores ruso ha puesto en duda que el Kremlin haya aceptado dicha participación.

CONVERSACIONES PARA UN NUEVO INTERCAMBIO DE PRESOS

En este contexto, la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantatova, ha confirmado este mismo lunes que hay conversaciones en marcha con su homólogo de Ucrania, Dimitri Lubinets, para un "gran" intercambio de prisioneros de guerra y para llevar a cabo una misión humanitaria en Konstantínovka.

"Estamos en contacto regular con Dimitri (Lubinets) y estamos preparando un gran intercambio, que ha sido anunciado. Todos los detalles estarán disponible cuando los acuerdos hayan sido finalizados", ha señalado, según ha recogido la agencia Interfax. "Son asuntos muy sensibles que afectan al destino de la gente", ha apostillado.

El Kremlin apeló la semana pasada a Estados Unidos y Europa para que persuadan a Ucrania de apoyar una tregua humanitaria en Kostantínovka, en la provincia de Donetsk, tal y como propuso Putin, en base al modelo que se aplicó recientemente en Oleshki, situada en Járkov, para permitir la entrega de ayuda y la evacuación de civiles de la zona.

"Hacemos un llamamiento a los estadounidenses y a los europeos, quienes, si son ciertas las afirmaciones de que buscan la paz, también deberían usar su influencia para influir en los ucranianos y animarlos a llevar a cabo esta operación humanitaria en Kostantínovka", sostuvo Peskov sobre la ciudad, situada en uno de los principales frentes de guerra.

Kiev y Moscú establecieron un alto el fuego de tres días para permitir el 30 de octubre que se llevara a cabo una misión humanitaria en Oleshki --ocupada por Rusia desde 2022-- a través de la cual se distribuyeron varias decenas de toneladas de ayuda y se gestionó la salida tanto a Ucrania como a Rusia de quienes lo desearon.