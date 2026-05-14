Rusia afirma que el nuevo escándalo de corrupción en Ucrania compete "a quienes le dieron dinero"

Andri Yermak, exjefe de Gabinete del Gobierno de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha evitado este jueves profundizar en el último escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Ucrania, que se ha saldado con el arresto provisional de Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete del presidente Volodimir Zelenski, si bien ha sugerido que es una cuestión que compete a los socios de Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que es una cuestión que no les preocupa y que tampoco cree que vaya a tener impacto alguno en el proceso de paz. "No le estamos prestando especial atención", ha asegurado.

"Si el tribunal demuestra que se trata de corrupción, es una cuestión que compete al propio régimen de Kiev y a quienes le dieron dinero, es decir, a quienes les robaron ese dinero", ha deslizado Peskov, según recoge la agencia Interfax.

Este jueves, un tribunal anticorrupción ha decretado prisión provisional para Yermak, una de las principales figuras del Gobierno ucraniano durante la invasión rusa antes de caer en desgracia a finales de 2025, cuando presentó su renuncia como jefe de Gabinete, en el marco de la investigación por el caso 'Midas'.

Yermak, considerado hasta su caída un importante aliado de Zelenski, es sospechoso de ser parte de un grupo organizado para blanquear fondos de hasta 8,9 millones de euros procedentes de sobornos en el sector energético a través de la construcción de viviendas de lujo a las afueras de Kiev.

La agencia anticorrupción de Ucrania (NABU) ha informado de que cinco de siete sospechosos han sido detenidos por estos hechos. El arresto de los otros dos no ha sido posible por encontrarse fuera del país, entre ellos Timur Mindich, cabecilla del caso 'Midas' y copropietario de Kvartal 95, la productora fundada junto a Zelenski en su etapa de humorista antes de llegar a ser jefe de Estado.

Este nuevo escándalo es una ramificación del caso 'Midas', que estalló en noviembre del año pasado en medio de la lucha de Kiev contra la corrupción de sus instituciones, que viene mermando sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea.

Mindich, según la investigación, ejercía como máximo responsable de un entramado que cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de las plantas nucleares del país, por valor de 90 millones de euros y que contó con el apoyo de varios cargos por entonces en el Gobierno de Zelenski, como eran los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko.