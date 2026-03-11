Rusia anuncia avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Sumi

Un militar el Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desataa en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, en esta ocasión con la toma del control de una localidad situada en la provincia de Sumi, en el sureste del país europeo.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte han establecido el control de la localidad de Chervona Zaria, en Sumi, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones desde Moscú.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.