Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de una localidad en la provincia de Járkov

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes avances territoriales con la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noeste), en el marco de su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Nortes se han hecho con el control de la localidad de Petro-Ivanovka, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ucraniano en un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse sobre bajas. Kiev no ha respondido por ahora a este anuncio.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.