Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk, epicentro de su ofensiva.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur adoptaron acciones decisivas para liberar la localidad de Vasiukovka, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un mensaje en su cuenta en Telegram, sin que el Gobierno o el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el derribo de cerca de 140 drones lanzados por las fuerzas ucranianas durante las últimas horas, incluidos 52 en la región de Bélgorod, 26 en Kursk y 18 en Samara, sin informar sobre víctimas o daños materiales.

A ellos se suman once en la región de Rostov, ocho en Krasnodar, seis en Briansk, cinco en Tula, tres en Vorónezh, dos en Lípetsk y Orenburgo, y uno en Volgogrado y en aguas del mar Negro y del mar de Azov, respectivamente. Kiev no se ha pronunciado sobre los objetivos de estos ataques.