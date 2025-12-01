Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk

Archivo - Imagen de arcivo de militares rusos durante un desfile. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en su ofensiva en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk, epicentro de sus ataques durante los últimos meses.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur avanzaron en las profundidades del enemigo y liberaron la localidad de Klinovoe, en la República Popular de Donetsk", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.