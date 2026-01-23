Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Járkov, en el noreste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que "las acciones ofensivas" de sus tropas permitieron tomar la localidad de Simonovka, sin que el Gobierno o el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.