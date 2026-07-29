Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otras dos localidades en Sumi y Donetsk

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Sumi, en el noreste del país, y en Donestk, en el este, a medida que Moscú registra avances territoriales en el país europeo al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte han establecido su control sobre la localidad de Novaya Sich, en Sumi", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado difundido en Telegram, donde no ha detallado si se han registrado víctimas mortales o heridos entre las fuerzas ucranianas.

Poco después, ha informado de que las tropas rusas se han hecho también con el control de Svetloe gracias a las acciones de las unidades del grupo Centro, tal y como ha señalado el Ministerio.

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.