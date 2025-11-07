Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en Ucrania en el marco de su invasión del país, desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas informaciones.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y completaron la liberación de la localidad de Uspenovka, en Zaporiyia".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.