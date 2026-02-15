Rusia anuncia la captura de otras dos localidades ucranianas en Zaporiyia

Militares rusos en Ucrania (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este domingo de la "liberación" de las localidades de Tsvetkovoe y de Primorskoye, en la provincia ucraniana de Zaporiyia.

"Os felicito por la liberación de Primorskoye, en la región de Zaporiyia. Esta victoria es un nuevo hito en el heroico camino del 108º Regimiento Aerotransportado de la Orden de la Estrella Roja que quedará por siempre como símbolo de valentía y fortaleza por las generaciones futuras de defensores de la patria", ha indicado el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, en un comunicado oficial.

En cuanto a Tsvetkovoe, el Ministerio de Defensa ha indicado que el Grupo Vostok seguido penetrando en territorio ucraniano hasta "liberar" esta localidad.

Además, la captura de Tsvetkovoe supone una "cabeza de puente" para "la completa liberación de la región de Zaporiyia", según medios oficiales rusos.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Valeri Gerasimov, ha visitado por su parte este domingo a las tropas rusas desplegadas en Ucrania y ha destacado que durante las dos primeras semanas del mes de febrero han logrado capturar una docena de localidades del este del país.

"A pesar de las condiciones meteorológicas del invierno las fuerzas combinadas y unidades militares han liberado doce poblaciones en las dos primeras semanas de febrero", ha destacado Gerasimov.