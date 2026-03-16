Rusia anuncia el derribo de unos 150 drones lanzados por Ucrania, incluidos más de 45 que se dirigían a Moscú

Archivo - Una señal de "Zona prohibida para drones" cerca del Kremlin en Moscú, Rusia (archivo) - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la destrucción de cerca de 150 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, incluidos más de 45 que tenían por objetivo la capital, Moscú, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de territorio ucranianao firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante la madrugada un total de 145 aparatos aéreos no tripulados, incluidos 53 en la región de Moscú, con "46 de ellos volando hacia Moscú", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

Además, han sido destruidos 38 drones en Briansk, once en Yaroslavl, ocho en Kaluga, siete en Smolensk, seis en Rostov, cinco en Ulianovsk, cuatro en Tver, tres en Voronez, Kostroma y la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, respectivamente, dos en Volgogrado y uno en Krasnodar y Saratov.