Rusia anuncia la desarticulación de planes de Ucrania para atacar bases en los Urales y el extremo oriental

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la desarticulación de planes para perpetrar "ataques terroristas" contra bases aéreas en los Urales y la zona oriental del país, al tiempo que han acusado a Ucrania de estar detrás de estos esfuerzos, "con participación directa de sus respaldos internacionales".

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad "impidieron un intento de los servicios especiales ucranianos, con participación directa de sus respaldos internacionales, para llevar a cabo una serie de actos de sabotaje y terrorismo a una escala sin precedentes".

Así, ha detallado que el objetivo era lanzar drones contra "instalaciones de infraestructura militar, una importante empresa del complejo militar-industrial y personal militar del Ministerio de Defensa", incluidos ataques contra aeródromos en las regiones de Amur y Cheliabinsk.

"Los agentes enemigos transportaron armas terroristas en vehículos de pasajeros con remolques equipados con doble fondo, cargados con electrodomésticos, a las profundidades del territorio de la Federación de Rusia directamente a los aeródromos de Ukrainka y Shagol, donde fueron ensambladas y preparadas para su uso en garajes alquilados", ha especificado.

El FSB ha resaltado que todos los sospechosos han sido detenidos por los agentes, que han incautado además 24 drones con componentes "de fabricación británica, estadounidense, canadiense y sueca" y "capacidad para portar una carga explosiva de hasta un kilogramo", así como dispositivos para su control vía satélite y a través de canales de comunicación de radio.