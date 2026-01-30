Rusia anuncia que se ha hecho con el control de tres nuevas localidades en el este de Ucrania

Imagen de archivo de ataques rusos en Odesa (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este viernes que otras tres localidades del este de Ucrania están bajo su control tras nuevos avances en el frente oriental del conflicto.

Se trata de Berestok, en Donetsk, y de Ternovatoye y Rechnoye, en Zaporiyia, de acuerdo con el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa ruso.

Por su lado, el Estado Mayor del Ejército ucraniano no se ha pronunciado de momento sobre estos anuncios y se ha limitado a informar de "ataques precisos contra objetivos militares" rusos en Zaporiyia, concretamente cerca de Semenivka, Tokmak y Ojrimivka.

Los ataques ucranianos, según el Estado Mayor, han alcanzado "almacenes de material y apoyo técnico del regimiento de artillería" ruso.