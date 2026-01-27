Guerra Ucrania-Rusia | Directo: última hora de los ataques y las negociaciones de paz

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que los contactos a tres entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos mantenidos en Abu Dabi han sido "constructivos" y ha adelantado que se celebrarán nuevos encuentros con este formato.

"Nuestra delegación ha informado de que la reunión de Emiratos Árabes Unidos ha terminado. Y ha sido la primera reunión con este formato en bastante tiempo, con dos días de reuniones a tres", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski ha resaltado que "se ha hablado de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas". "El centro han sido los parámetros para un posible fin de la guerra", según el mandatario ucraniano, que considera "de gran valor" la implicación de Estados Unidos para "monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina".

