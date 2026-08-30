Rusia anuncia inminentes "ataques masivos" contra la infraestructura energética de Ucrania

Humo sobre los cielos de Kiev tras un ataque ruso (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Yevhen Kotenko

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado los preparativos para lanzar una nueva ola de "ataques masivos" contra las instalaciones energéticas ucranianas en respuesta a "los ataques de Kiev contra la infraestructura civil y energética de Rusia".

"De conformidad con las instrucciones recibidas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han comenzado los preparativos para lanzar ataques masivos contra las instalaciones energéticas ucranianas en respuesta a los continuos ataques del régimen de Kiev contra la infraestructura civil y el complejo energético y de combustible de Rusia", ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso.

El comunicado ha aparecido después de un ataque ucraniano con drones en la región de Leningrado que ha alcanzado una refinería de petróleo en la ciudad de Kirishi, y otro bombardeo contra una instalación energética y un edificio administrativo en la región de Kursk.

Rusia, por su parte, ha atacado esta pasada noche una planta de productos de fibrocemento en Kiev, cuyos almacenes se utilizaban para "guardar explosivos para la empresa científica, técnica y de ingeniería Smart Ammunition LLC, que produce vehículos aéreos no tripulados y municiones", ha explicado el Ministerio de Defensa.