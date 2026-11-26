Archivo - Imagen de archivo de un camión con los restos de militares ucranianos caídos en combate. - Dmitry Radchenko/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este jueves de un nuevo intercambio de cuerpos de militares caídos en combate en el marco de la invasión rusa de Ucrania, una nueva entrega que afecta ahora a 250 soldados ucranianos y 22 rusos.

Así lo ha confirmado Shamsail Saraliyev, diputado y principal encargado de confirmar y detallar los intercambios de prisioneros de guerra y la entrega de restos de soldados muertos entre las partes. De momento, las autoridades rusas no se han pronunciado al respecto, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.

Aunque no ha confirmado el lugar en el que ha tenido lugar el intercambio, las autoridades de Bielorrusia --donde generalmente se han realizado los canjes de este tipo-- han señalado que el mismo se ha producido en el paso fronterizo de Novaya Guta, tal y como ha recogido la agencia estatal bielorrusa de noticias BelTA.

Se trata del último canje de este tipo desde el pasado mes de octubre y el mismo tiene lugar después de que las delegaciones rusa y ucraniana mantuvieran el mes pasado conversaciones en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con la vista puesta en reavivar las negociaciones de paz con la mediación de Estados Unidos.