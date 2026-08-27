Rusia anuncia nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en Zaporiyia

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances territoriales en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este han liberado la localidad de Shevchenkivske, en Zaporiyia", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, un día después de anunciar la toma de Nezhenka y Pisarevka, situadas en las provincias de Zaporiyia y Sumi, respectivamente, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.