Rusia anuncia la toma de dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Alexei Konovalov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves avances territoriales en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Malaya Vovchia y Rozovka, Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin pronunciarse sobre bajas en los combates. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre estos anuncios.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.