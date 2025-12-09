Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania

Archivo - Militares de Rusia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de una nueva localidad en la provincia de Dnipropetrovsk, situada en el este de Ucrania, al hilo de los avances obtenidos por sus fuerzas durante los últimos meses de invasión, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Ostapovskoye, en Dnipropetrovsk", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades o el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.