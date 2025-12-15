Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en medio de sus avances en el este de Ucrania

Archivo - Militares de Rusia (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, en medio de sus avances tras el inicio de la invasión del país en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este han liberado la localidad de Peschanoye, en Dnipropetrovsk, como resultado de acciones decisivas", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado en su cuenta en Telegram, donde no aporta más detalles sobre los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Por otra parte, ha anunciado la interceptación de más de 30 drones lanzados durante las últimas horas por las Fuerzas Armadas ucranianas, incluidos seis que "volaban hacia Moscú", sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales y sin que Kiev haya dado datos sobre los objetivos de estos ataques.

Así, ha explicado que los sistemas de defensa han derribado once drones en la región de Kaluga, ocho en Briansk, ocho en la región de Moscú, dos en Bélgorod y Tula, respectivamente, y uno en Tambov.