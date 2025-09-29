Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes nuevos avances en su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de sus progresos territoriales en el marco de la invasión desatada el 24 de febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Oeste han mejorado su posición táctica y, a raíz de acciones decisivas, han liberado la localidad de Sandrigolovo, en la República Popular de Donetsk", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.