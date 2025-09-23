Ucrania | Directo: Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellogg

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, según ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que varias bombas han alcanzado "infraestructura civil", incluidos edificios de apartamentos.

"Las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan tras el ataque ruso contra Zaporiyia. Bombas aéreas guiadas han impactado contra infraestructura civil, viviendas", ha dicho, antes de agregar que 15 edificios de apartamentos y diez casas han sufrido daños. "Hasta el momento se han confirmado tres muertos. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha agregado.

Asimismo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi, Kiev, Járkov y Jersón han sido también objetivo de ataques con drones durante la madrugada, al tiempo que ha especificado que las tropas rusas "lanzaron más de 140 drones" contra el país.

