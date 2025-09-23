Ucrania | Directo: Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellogg

Rusia anuncia el derribo de unos 20 drones lanzados por Ucrania contra Moscú
Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellogg
Europa Press Internacional
Actualizado: martes, 23 septiembre 2025 8:38

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, situada en el este del país, según ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha asegurado que varias bombas han alcanzado "infraestructura civil", incluidos edificios de apartamentos.

"Las operaciones de rescate y retirada de escombros continúan tras el ataque ruso contra Zaporiyia. Bombas aéreas guiadas han impactado contra infraestructura civil, viviendas", ha dicho, antes de agregar que 15 edificios de apartamentos y diez casas han sufrido daños. "Hasta el momento se han confirmado tres muertos. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha agregado.

Asimismo, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi, Kiev, Járkov y Jersón han sido también objetivo de ataques con drones durante la madrugada, al tiempo que ha especificado que las tropas rusas "lanzaron más de 140 drones" contra el país.

Sigue en directo las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania:

Rusia anuncia el derribo de unos 20 drones lanzados por Ucrania contra Moscú

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han destruido alrededor de una veintena de drones lanzados por Ucrania contra la capital, Moscú, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellogg

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes "su apoyo" al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ante quien ha destacado también los "esfuerzos para poner fin a la guerra" del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

Contador