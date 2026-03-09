Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el marco de sus avances en el este de Ucrania al hilo de su invasión del país, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Golubovka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.