Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de su invasión de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado sobre estos avances de las tropas rusas.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur liberaron la localidad de Nikolaevka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de operaciones decisivas", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.