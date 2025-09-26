Rusia anuncia la toma de otra localidad en el noreste de Ucrania y el derribo de cerca de 60 drones ucranianos

Archivo - Un militar ruso en Kursk - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de una localidad en la provincia ucraniana de Sumi, en el noreste del país, en medio de sus esfuerzos por lograr avances territoriales en su invasión del país europeo, lanzada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "el grupo de fuerzas Norte ha avanzado en las profundidades de las defensas del enemigo en la provincia de Sumi y han liberado la localidad de Yunakovka gracias a operaciones ofensivas", sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

La cartera cifró el jueves en más de 200 las localidades tomadas en el este de Ucrania en lo que va de año, unas zonas "liberadas" que suman más de 4.700 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 3.300 corresponderían a la provincia de Donestk, epicentro de los avances rusos desde el inicio de la invasión.

Por otra parte, ha resaltado que durante las últimas horas han sido derribados cerca de 58 aparatos no tripulados lanzados por Ucrania, entre ellos 20 en el mar de Azov y catorce en la península de Crimea, anexionada en 2014, una medida no reconocida por la comunidad internacional.

A ellos se suman catorce drones destruidos en Rostov, tres en Krasnodar --donde una refinería ha sufrido un incendio durante un ataque ucraniano-- y Kursk, dos en Bélgorod, y uno en Vorónezh y Tambov, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre posibles víctimas a causa de estos ataques.