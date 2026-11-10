Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Sumi

Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad situada en la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania, en el marco de los avances obtenidos desde el inicio de la invasión del país, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un breve comunicado en redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Nikolskoye, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el anuncio desde Moscú.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.