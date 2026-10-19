Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia

Archivo - Fotografía de archivo de militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 y al hilo de los avances territoriales en el este y el noreste de Ucrania durante los últimos meses.

"Unidades del grupo militar Este han liberado la localidad de Omélnik, en Zaporiyia", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en redes sociales, sin más detalles sobre la situación sobre el terreno o sobre posibles bajas entre sus fuerzas en los combates.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.