Rusia anuncia la toma de otra localidad en el este de Ucrania

Archivo - Imagen de arcivo de militares rusos durante un desfile. - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes que se han hecho con el control de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas extendieron su control a la localidad de Zelionoe, en Donetsk", ha indicado en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, que ha señalado que la "liberación" de la ciudad se ha logrado gracias a las acciones de las tropas del grupo Este de las Fuerzas Armadas.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.