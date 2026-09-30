Rusia anuncia la toma de otras tres localidades en Ucrania

Fotografía de archivo del despliegue del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras tres localidades en Ucrania en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Defensa ruso ha destacado que las tropas se han hecho con el control de Yegorivka, Tolstodubovo y Shabelnoye, situadas en las provincias de Zaporiyia, Sumi y Járkov, respectivamente, sin informaciones sobre bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.