Rusia asegura que la situación epidemiológica en Irkutsk es "estable" tras un supuesto accidente en un laboratorio

Archivo - Ambulancias durante un incendio en la capital de Rusia, Moscú, en mayo de 2026 (archivo) - Artyom Geodakyan / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es "estable", después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

"La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk y las ciudades de Irkutsk y Shelejov es estable", ha señalado el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor), que ha manifestado que ya hay medidas en marcha en respuesta al suceso, registrado el viernes en el Instituto Contra la Peste en Siberia y el Extremo Oriental.

Así, ha resaltado que las pruebas realizadas a la fallecida, que no ha sido identificada, "no han detectado microorganismos asociados a sus actividades profesionales", después de que muriera a causa de "una neumonía de etiología desconocida", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El organismo ha recalcado que, debido a la profesión de la fallecida, se establecieron "medidas epidémicas exhaustivas" para hacer frente a la situación, incluidas "identificar el círculo más amplio posible de personas que hubieran estado en contacto con la paciente".

"Los resultados revelaron dos casos de COVID-19 y dos casos de rinovirus. No se han detectado otros agentes infecciosos", ha destacado, al tiempo que ha incidido en que "ninguno de los contactos han mostrado cambio de salud alguno relacionado con una patología infecciosa".

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, ha remarcado en un mensaje en redes sociales que "todos los contactos de la paciente han sido identificados, examinados y están bajo observación médica, con pruebas de laboratorio diarias", después de que saltaran las alarmas en la zona a causa del fallecimiento de esta trabajadora.

De hecho, el gobernador de la cercana región de Buriatia, Alexei Tsidenov, aseguró el viernes que la mujer había muerto "posiblemente de peste" y garantizó que no había viajado a Buriatia. "No hay brotes de peste en la provincia, incluida la zona fronteriza con Mongolia", apuntó en redes sociales.

Las autoridades rusas, que no han confirmado oficialmente que el fallecimiento haya estado causado por la peste, procedieron a poner a unas 200 personas bajo observación tras el suceso, que habría implicado un accidente en el laboratorio en el que trabajaba que habría llevado a una liberación de patógenos, extremo que tampoco ha sido confirmado por Moscú.