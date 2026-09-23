Rusia asegura que sus tropas tomaron el control de otras dos localidades en la provincia ucraniana de Járkov

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles que sus tropas han obtenido nuevos avances territoriales en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, con la toma de otras dos localidades en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte en Járkov continúan reforzando el cerco y expandiendo la zona externa de control", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que ha señalado que en este contexto han tomado las localidades de Krasni Yar y Potijonovo en su avance en la provincia.

La cartera no se ha pronunciado sobre posibles bajas en los combates, sin que Kiev haya reaccionado al anuncio de Rusia, que ha obtenido durante los últimos meses diversos avances territoriales, especialmente en el este del país.