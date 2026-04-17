Rusia ataca con drones la región ucraniana de Odesa y daña estructuras críticas

16 de abril de 2026, Odesa, Ucrania: Un bloque de apartamentos de varias plantas resulta dañado por un ataque con drones rusos en Odesa, Ucrania - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha atacado este viernes la región de Odesa, en Ucrania, con misiles balísticos y más de 170 drones que han afectando a estructuras críticas y a la Reserva Natural del delta del Danubio, sin que haya habido víctimas.

El Ejército ruso ha dirigido un nuevo ataque sobre la región ucraniana de Odesa, en el suroeste del país, dañando de gravedad el puerto marítimo, importantes infrestructuras de transporte y tanto edificios administrativos como residenciales, según ha informado la autoridad militar de la región, Oleh Kiper, en una publicación en Telegram.

"Se han producido daños en infraestructuras portuarias, de transporte y residenciales. En varios lugares, entre ellos el territorio de la Reserva de la Biosfera del Danubio, se han declarado incendios que ya han sido extinguidos por los equipos de rescate. Afortunadamente, no hay víctimas mortales ni heridos", ha aclarado el militar ucraniano.

Las autoridades ucranianas siguen llevando a cabo labores para hacer frente a las consecuencias del ataque.

Este ataque llega después de que Rusia lanzara este jueves su ataque más mortífero en lo que va de año contra varias ciudades, entre ellas Odesa, que dejaron un balance de 17 personas muertas, así como de más de cien heridos.