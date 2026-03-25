Rusia avisa de que las demandas a Irán para que negocie buscan "crear condiciones más favorables" para EEUU

Archivo - Maria Zajarova, portavoz de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han apuntado que el nuevo llamamiento a Irán para que se siente a negociar el final de la guerra tiene como objetivo "crear condiciones más favorables" para Estados Unidos y sus planes militares, recordando que ese mismo pretexto fue utilizado antes de atacar de manera sorpresiva a finales de febrero.

"La espiral de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó precisamente en el contexto de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Resulta que Washington utilizó las negociaciones como tapadera", ha señalado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova.

Así, ha remarcado que aquellas negociaciones sirvieron "para encubrir los preparativos" de la guerra, lo que ha supuesto un "flagrante" descrédito de la diplomacia a la que están ahora apelando, según recoge la estatal de noticias TASS.

"Ahora está claro que el conflicto no se está desarrollando como se planeó" y "es posible que la última ronda de llamamientos a la negociación tenga como objetivo crear condiciones más favorables para reagrupar fuerzas y ajustar los planes militares", ha valorado.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.