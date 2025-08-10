Rusia califica de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la UE y países europeos de apoyo a Ucrania

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha calificado este domingo de "panfleto nazi" la declaración conjunta de la Unión Europea y varios países europeos en el que han reclamado voz para Ucrania de cara a la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

"Otro panfleto nazi afirma que la paz en Ucrania solo se lograría presionando a Rusia y apoyando a Kiev", ha señalado a través de su canal de Telegram tras criticar que no hayan pedido la interrupción del suministro de armas "a los terroristas de Kiev". "La relación entre las burocracias de (Kiev) y Bruselas ya roza la necrofilia, y se distingue por la ardiente reciprocidad entre las partes", ha agregado.

La declaración conjunta, en la que sostuvieron que "el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se reunirán el próximo viernes en el estado de Alaska.