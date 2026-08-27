Rusia confirma que abordó con el jefe de la CIA asuntos sobre Inteligencia: "No hay nada inusual en ello"

Archivo - Sergei Narishkin, jefe de la Inteligencia rusa. - Alexei Druzhinin/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los servicios de Inteligencia de Rusia, Sergei Narishkin, ha confirmado este jueves que se reunió en Moscú con el director de la CIA, John Ratcliffe, para discutir "una serie de asuntos" relacionados con sus respectivos campos de acción, antes de quitar hierro al encuentro, realizado por sorpresa durante la jornada del martes.

"La reunión tuvo lugar; no hay nada inusual en ello", ha manifestado Narishkin. "Durante la reunión, discutimos sobre varios temas que entran dentro del ámbito de competencia de los servicios de Inteligencia", ha señalado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, ha recalcado que "el ámbito de competencia de los servicios de Inteligencia es un asunto bastante delicado y específico", sin más detalles sobre estos contactos, a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitara hierro al asunto y calificara de "ruinaria" la visita de Ratcliffe a Moscú.

Trump negó además que el jefe de la CIA hubiera viajado a Moscú para lanzar una advertencia directa al Kremlin sobre las líneas rojas de la OTAN, especialmente ante una eventual agresión o desestabilización directa, una teoría que ha cobrado fuerza a la luz del viaje que realizó a Rusia el entonces director del organismo William Burns unos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.